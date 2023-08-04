Звезда сериала «Во все тяжкие» Марк Марголис скончался

Марк Марголис играл в сериалах «Лучше звоните Солу», «Секс в большом городе» и «Американская история ужасов», фильмах «Лицо со шрамом» и «Реквием по мечте».

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Знаменитый американский актер из сериала «Во все тяжкие» Марк Марголис скончался в возрасте 83 лет, сообщает телеканал RT. Причина смерти не раскрывается.

Марголис также известен ролями в сериалах «Лучше звоните Солу», «Секс в большом городе» и «Американская история ужасов», фильмах «Лицо со шрамом» и «Реквием по мечте».

Несколько дней назад в возрасте 25 лет скончался актер сериала «Эйфория» Ангус Клауд. Возможной причиной смерти стала передозировка. Мать пыталась спасти Клауда, вызвав скорую помощь, однако юноша скончался до приезда врачей.