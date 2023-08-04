В стране и мире В отношении бросившего гранату в авто у Москва-Сити завели уголовное дело Дарина Криц Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Злоумышленником оказался 34-летний приезжий. © Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости Читайте нас на: Правоохранительные органы завели уголовное дело в отношении мужчины, который вечером 3 августа бросил гранату в элитный автомобиль. Напомним, это произошло в районе комплекса башен делового центра «Москва-Сити». Как сообщает пресс-центр МВД, нападавшим оказался 34-летний приезжий. Уголовное дело заведено по статье «Хулиганство». «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ. Подозреваемый задержан», - проинформировало ведомство. Тогда злоумышленник, угрожая водителю иномарки предметом, похожим на пистолет, просил отвезти его туда, куда он скажет. Водитель ответил отказом и выбежал из своей машины, вызвал полицию. © МВД МЕДИА, Youtube Сообщается, что злоумышленнику не удалось завести автомобиль. Тогда он бросил гранату для страйкбола в машину и скрылся с места происшествия. В автомобиле были выбиты стекла. Сам водитель не пострадал. Позднее правоохранительные органы поймали дебошира. У него был изъят пневматический пистолет. Экспертное мнение и аналитика