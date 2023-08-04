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В отношении бросившего гранату в авто у Москва-Сити завели уголовное дело

Дарина Криц
16:51 04.08.2023
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Злоумышленником оказался 34-летний приезжий.
В отношении бросившего гранату в авто у Москва-Сити завели уголовное дело
© Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости
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Правоохранительные органы завели уголовное дело в отношении мужчины, который вечером 3 августа бросил гранату в элитный автомобиль. Напомним, это произошло в районе комплекса башен делового центра «Москва-Сити».

Как сообщает пресс-центр МВД, нападавшим оказался 34-летний приезжий. Уголовное дело заведено по статье «Хулиганство».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ. Подозреваемый задержан», - проинформировало ведомство.

Тогда злоумышленник, угрожая водителю иномарки предметом, похожим на пистолет, просил отвезти его туда, куда он скажет. Водитель ответил отказом и выбежал из своей машины, вызвал полицию. 

© МВД МЕДИА, Youtube

Сообщается, что злоумышленнику не удалось завести автомобиль. Тогда он бросил гранату для страйкбола в машину и скрылся с места происшествия. В автомобиле были выбиты стекла. Сам водитель не пострадал. Позднее правоохранительные органы поймали дебошира. У него был изъят пневматический пистолет.

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