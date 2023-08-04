Путин подписал закон о бескомиссионных переводах между своими счетами до 30 млн рублей

Президент Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому банки не смогут взимать с россиян комиссии за переводы между своими счетами на сумму до 30 миллионов рублей.

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В скором времени россияне смогут переводить до 30 миллионов рублей в месяц между своими счетами в различных банках без комиссии. Соответствующий законопроект подписал президент России Владимир Путин, сообщается на официальном портале правовой информации.

Кредитные организации не смогут взимать комиссии с физлиц, если их переводы не превысят 30 миллионов рублей в месяц. Исключения составят переводы по номеру карты и лично в банке.

Также в документе говорится, что кредитные организации должны будут бесплатно сообщать клиентам об истечении их срочных вкладов за пять дней.

Ранее стало известно, что Путин подписал закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. При этом будут учитываться психофизические особенности ребенка и его возраст.