Путин подписал закон о бескомиссионных переводах между своими счетами до 30 млн рублей
В скором времени россияне смогут переводить до 30 миллионов рублей в месяц между своими счетами в различных банках без комиссии. Соответствующий законопроект подписал президент России Владимир Путин, сообщается на официальном портале правовой информации.
Кредитные организации не смогут взимать комиссии с физлиц, если их переводы не превысят 30 миллионов рублей в месяц. Исключения составят переводы по номеру карты и лично в банке.
Также в документе говорится, что кредитные организации должны будут бесплатно сообщать клиентам об истечении их срочных вкладов за пять дней.
Ранее стало известно, что Путин подписал закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. При этом будут учитываться психофизические особенности ребенка и его возраст.