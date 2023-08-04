Путин подписал закон об обязательном общественно полезном труде школьников

Трудовая деятельность школьников будет проводиться с учетом возраста ребенка и его психофизических особенностей.

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Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезной трудовой деятельности. Отмечается, что это будет проводиться с учетом психофизических особенностей и возраста ребенка.

Сообщается, что документ вносит изменения в закон об образовании. По информации ТАСС, перечень обязанностей учащихся дополняется пунктом об их участии в общественно полезной трудовой деятельности.

Также глава РФ подписал закон, согласно которому в школах с 2024-2025 учебного года появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины».

Немногим ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сказал, что родители и учителя поддержали закон о трудовом воспитании в школах. Его основная цель - обучить учащихся в школах трудолюбию и привить им ответственное отношение к трудовой деятельности и ее результатам. Законопроект был принят Государственной думой в третьем чтении.