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Взрыв газа в красноярском Канске произошел во время строительных работ

Елизавета Егорова
16:19 04.08.2023
По факту нарушения правил безопасности во время проведения строительных работ возбуждено уголовное дело. Уточняется, что в жилом доме заменяли трубопровод.
Взрыв газа в красноярском Канске произошел во время строительных работ
© Фото: СК РФ
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Взрыв газа в жилом доме города Канска по улице Каландаришвили произошел во время замены трубопровода. Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время проведения строительных работ. Об этом сообщило ГСУ СК по региону.

«Следователями ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республики Хакасия в связи с хлопком бытового газа в жилом доме в городе Канск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ», - написало управление в своем Telegram-канале.

Несколько человек были госпитализированы. На месте уже работают следователи и криминалисты. Выясняются обстоятельства произошедшего.

В конце июля взрыв газа произошел в Нижнекамске на проспекте Вахитова. Один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии. Все жители пострадавших квартир получили помощь от мэрии.

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