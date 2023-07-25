На видео попал момент взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске

В результате ЧП одного человека госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

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Во вторник рано утром в квартире жилого дома на проспекте Вахитова в городе Нижнекамск Республики Татарстан произошел взрыв газа. В результате инцидента одного человека госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

«Также одна женщина отправлена на амбулаторное лечение», - сообщили местные власти.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Мэрия пообещала оказать помощь всем жителям пострадавших квартир.

В социальных сетях уже появились кадры момента взрыва газа. На видео видно, что ЧП произошло на первом этаже дома.

Напомним, месяц назад в Париже в одном из зданий случился взрыв газа. В результате происшествия пострадали около 40 человек.