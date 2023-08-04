В ГД подготовили законопроект, обязывающий работодателей сокращать рабочий день в жару
У россиян появится право на сокращенный рабочий день в жару, если депутаты Госдумы поддержат законодательную инициативу вице-спикера парламента Бориса Чернышова. Об этом со ссылкой на копию законопроекта пишет RT.
«Работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день (смену): при температуре воздуха +28,5 °C - на один час; при температуре воздуха от +28,6 °C до +29 °C - на два часа; при температуре воздуха от +29,1 °C и выше - на четыре часа», - отмечено в тексте законопроекта.
В проекте отмечено, закон призван защитить работника «от воздействия повышенных температур (теплового излучения) и сохранения благоприятных условий труда на рабочем месте».
Сейчас в России действуют рекомендации Роспотребнадзора о сокращении рабочего дня в жару. Законопроект предусматривает, что регламент работы при повышенной температуре воздуха будет прописан в Трудовом кодексе и обретет силу закона.
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