В ГД подготовили законопроект, обязывающий работодателей сокращать рабочий день в жару

В случае принятия законопроекта у россиян появится право на сиесту при температуре воздуха в офисе свыше 28,5 °C.

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У россиян появится право на сокращенный рабочий день в жару, если депутаты Госдумы поддержат законодательную инициативу вице-спикера парламента Бориса Чернышова. Об этом со ссылкой на копию законопроекта пишет RT.

«Работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день (смену): при температуре воздуха +28,5 °C - на один час; при температуре воздуха от +28,6 °C до +29 °C - на два часа; при температуре воздуха от +29,1 °C и выше - на четыре часа», - отмечено в тексте законопроекта.

В проекте отмечено, закон призван защитить работника «от воздействия повышенных температур (теплового излучения) и сохранения благоприятных условий труда на рабочем месте».

Сейчас в России действуют рекомендации Роспотребнадзора о сокращении рабочего дня в жару. Законопроект предусматривает, что регламент работы при повышенной температуре воздуха будет прописан в Трудовом кодексе и обретет силу закона.



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