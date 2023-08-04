Минобороны России сообщило о наступательных действиях штурмовых отрядов на Южно-Донецком направлении

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

МО РФ заявило о наступательных действиях штурмовых отрядов на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Штурмовики группировки войск «Восток» продолжали наступление в районе населенного пункта Старомайорское в Донецкой Народной Республике. В результате военнослужащие улучшили тактическое положение.

Также было нанесено огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 35-й бригады морской пехоты врага в районах Ровнополя и Макаровки. В районе населенного пункта Приютное в Запорожской области была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы врага.

Всего за сутки было уничтожено более 120 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Также в Минобороны сообщили, что за лето киевский режим потерял более 43 тысяч военнослужащих в ходе так называемого «контрнастпуления». Помимо живой силы, киевские формирования не досчитались более 4 900 единиц вооружения.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов