Это показатель не включает в себя эвакуированных в госпитали раненых и иностранных наемников, а также тех, кто был ликвидирован высокоточным оружием в тыловых районах.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России раскрыло потери противника с начала так называемого киевским режимом «наступления». Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков заявил, что они превысили 43 тысячи человек.

«С начала так называемого киевским режимом "наступления" в течение июня - июля потери Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий составили уже более 43 тысяч военнослужащих. Данный показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах», - заявил он на брифинге в пятницу, 4 августа.

Помимо живой силы, киевские формирования недосчитались более 4 900 единиц вооружения. В сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции говорится, что на линии соприкосновения противник потерял 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 танк и другие бронемашины, включая 25 немецких Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.

Кроме того, Вооруженные силы Украины лишились 747 орудий полевой артиллерии и минометов, включая 76 американских буксируемых гаубиц М777, а также 84 САУ из Польши, США, Франции и Германии.

Представитель Минобороны рассказал, что противник тщетно пытался вести наступательные действия на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях. Все атаки ВСУ успешно отбиваются нашими бойцами, украинская сторона несет тяжелые потери как в живой силе, так и в военной технике. Конашенков рассказал об успехах российских военных на Южно-Донецком направлении. По его словам, штурмовые отряды группировки «Восток» улучшили тактическое положение в районе Старомайорского. Между тем, на Купянском направлении наши войска заняли более выгодные позиции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.