Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил об отражении восьми вражеских атак за сутки не Донецком направлении.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об успешных контратаках ВС РФ на Донецком направлении. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

За сутки неприятель пытался провести восемь атак на этом направлении - это произошло в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Веселое, Старомихайловка, Парасковиевка и Первомайское на территории ДНР.

«После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника в районах населенных пунктов Белогоровка и Водяное Донецкой народной республики, и в результате заняли более выгодные позиции», - отметил Конашенков.

Всего же неприятель потерял за сутки на Донецком направлении до 185 боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, четыре других автомобиля, САУ Krab и гаубицу Д-20.

Также сообщается, что Украина потеряла более 43 тысяч боевиков с начала своего «наступления».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.