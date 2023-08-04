В Херсонской области задержана группа украинских шпионов, передававшая данные о ВС РФ

Двое граждан Украины предавали ВСУ данные о военной инфраструктуре российской армии в зоне проведения специальной военной операции.

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Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Херсонской области задержали группу пособников украинских националистов. По данным следствия, двое мужчин передавали боевикам сведения о военной инфраструктуре Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции.

Задержанные являются гражданами Украины, которые проживали на территории региона. Расследование дела проводилось совместно с Военным следственным Управлением СК России по объединенной группировке войск (сил). На данный момент фигуранты дела заключены под стражу, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании жителя Казани. По данным следствия, мужчина участвовал в деятельности украинской террористической группы.