Маск не исключил, что их с Цукербергом поединок пройдет в Колизее

На этой неделе владелец Twitter провел тренировку с обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом.

© Фото: Sven Hoppe, dpa, www.imago-images.de, GlobalLookPress

Илон Маск не исключил, что его бой с Марком Цукербергом пройдет в Колизее. Об этом миллиардер написал на своей странице в Twitter.

Маск вызвал главу Meta* (признана в РФ экстремистской) на бой после того, как в Сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент Twitter, которым владеет Маск. Сначала бизнесмены условились сразиться на арене в Лас-Вегасе.

Однако вскоре мать Маска заявила, что отменила бой с Цукербергом, на что ее сын ответил лишь смеющимся смайликом. Но на этой неделе глава Twitter опубликовал фото с тренировки с обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом. По словам спортсмена, тренировка была спонтанной, но длилась несколько часов.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.