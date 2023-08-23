По украинской ДРГ при попытке проникнуть в Брянскую область нанесли артудар

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В ФСБ раскрыли подробности операции по предотвращению прорыва границы в Брянской области украинскими диверсантами. По противнику был нанесен удар. Нарушения границы не допущено, отметили в ЦОС ФСБ России.

«Совместно с приданными силами Министерства обороны Российской Федерации, Росгвардии по вооруженному формированию противника нанесен массированный артиллерийский удар», - говорится в сообщении.

О попытке прорыва украинской ДРГ в Климовском районе накануне днем сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Атаку отразили подразделения погрануправления ФСБ Минобороны и спецназ Росгвардии.