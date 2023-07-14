«Громит весь мир, как слепой Самсон»: бельгийский журналист объяснил, почему ВПК США требует новых жертв

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На фоне новостей о поставках киевскому режиму новых вооружений не все на Западе думают одинаково. Есть голоса здравого смысла и адекватного восприятия происходящего. Анна Ван Денски на сегодняшний день - одна из самых уникальных журналистов. Она этническая русская, ее предки уже давно перебрались в Европу. У нее прекрасный литературный русский язык, на котором она активно ведет один из своих блогов. При этом вот уже почти 20 лет журналист аккредитована во всех важнейших институтах Евросоюза и сотрудничает с ведущими телекомпаниями практически всех континентов. Ее позиция по вопросам политики Евросоюза, ситуации на Украине настолько выбивается из общего хора западных СМИ, что в нашей беседе я сравнил ее с «белой вороной», с чем она категорически не согласна.

«Я не согласна с тем, что я белая ворона. Таких людей, которые думают как я, немало. Немало людей знают и понимают правду. Но в силу разных причин они предпочитают не высказываться. Поэтому иногда людям кажется, что я как Галилео Галилей, что я единственная, кто об этом говорит, но это не так. Работать в CNN и защищать, скажем, позицию республиканцев - это нереально. Здесь то же самое. Я думаю, это связано с большими изменениями в промышленности новостей. Потому что она стала все более поляризованной и от информирования сместилась к манипулированию. Это большая проблема», - говорит Анна Ван Денски.

Конечно, Анна освещала и недавний саммит НАТО в Вильнюсе. В Западной прессе по его итогам была масса публикаций с громкими заголовками об угрозах со стороны России, президенте Путине, статусе в Альянсе для Украины. Анна Ван Денски считает, что все корни нынешнего положения в Европе и в НАТО в частности надо искать не в политике и каких-то лозунгах о защите демократии, а в экономике и американском военно-промышленном комплексе.

«Это альянс между украинскими радикалами, интересы которых представляет Зеленский, и американским военно-промышленным комплексом , которому нужно кормить своего Минотавра, своих оружейников. Американская экономика никогда не перестраивалась после Второй мировой войны. То есть, у них колоссальный ВПК, который они должны кормить, и они должны получать заказы. Они всегда ведут войну. После того как закончилась холодная война, они стали громить весь мир вокруг, как слепой Самсон. Это объясняется отказом реформировать ВПК прежде всего. Потому что в этой ситуации политика является концентрированным выражением экономики и пока американский ВПК не будет реформирован, он будет требовать новых жертв», - говорит журналист.

В своих высказываниях о президенте Украины Анна Ван Денски сравнила его с «капризной примадонной». Вообще ее мнение о Владимире Зеленском можно сравнить с проблемой корпускулярно-волнового дуализма в физике, где ученые много лет спорят о том, что такое свет: волна или поток частиц? Вот и про Зеленского Анна говорит, что его победа на выборах была такой неслучайной случайностью.

«Если вы слушаете то, что он говорит от себя и что он зачитывает по телесуфлеру или по бумажке, это колоссальная разница. Он сам не мог в такой срок освоить премудрости государственной деятельности. Это не его характер. Государственный деятель - это человек, который может наблюдать, понимать и направлять общественные взгляды. У Зеленского другая профессиональная траектория и другие навыки. Он лицедей, он все время что то изображает. Приехал в Вильнюс с посланием от украинских радикалов, стал стучать кулаком по столу, требуя вступления в НАТО, что является абсолютным нонсенсом, потому что это невозможно по объективным причинам - и потом, когда он получил отпор американских партнеров, понес послание от американского ВПК радикалам и чуть ли не 100 раз повторил “спасибо”. Видите, он как хамелеон меняет позицию. Это означает, что его собственной позиции у него нет. Он постоянно транслирует позиции разных сил. Он является игрушкой в их руках. Поэтому на него возлагать надежды было бы бессмысленно», - говорит Анна Ван Денски.

Несмотря на явный пророссийский настрой, Анна Ван Денски, прежде всего, - гражданин Евросоюза. И ей тем обиднее наблюдать за тем, во что превращается этот союз европейских государств. Она открыто критикует действия ведущих стран ЕС, позицию Польши как главного потребителя многомиллиардных дотаций ЕС, но главное - превращение Европы в безвольную марионетку США.

«Евросоюз целиком и полностью переродился. Он предал сам себя, потому что это был проект мира. То, что фонд, который называется инструмент мира и который был выделен, чтобы продвигать во всех конфликтах дипломатическое решение, второй год используется, чтобы покупать оружие для Украины, - это приговор Евросоюзу. Люди не понимают, зачем они должны состоять в организации, которая фактически является подотделом НАТО. Будущее Евросоюза туманное, потому что он изменил себе, своим гражданам, и он стал инструментом продвижения интересов американских корпораций», - говорит журналист.

Ну и не могу не отметить то удовольствие, которое я получил от общения с Анной, просто потому что каждый ее ответ был абсолютно оригинален и аргументирован сразу по нескольким позициям. Все было просто и остроумно. Но не в смысле смешно, а просто, остро и умно.