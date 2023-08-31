У вернувшейся из Турции жительницы Хабаровска подтвердили подозрение на корь
У вернувшейся после отдыха в Турции жительницы Хабаровска подтвердили корь. Об этом в своем Telegram-канале сообщает минздрав Хабаровского края.
«В Хабаровском крае подтвердился случай заболевания корью. Региональный минздрав и управление Роспотребнадзора держат ситуацию на контроле», - следует из сообщения.
В Минздраве добавили, что проводят подчищающую иммунизацию контактных лиц.
В понедельник россиянка вернулась из Турции с характерными симптомами заболевания - сыпью и высокой температурой. Женщину сразу доставили в стационар для обследования.
Ранее в Москве трое работников рынка «Садовод» заразились корью. В рамках профилактических мероприятий были привиты 680 сотрудников рынка.
Врач-иммунолог Жемчугов рассказал, что инкубационный период при заражении корью составляет две недели. Чтобы заразиться корью воздушно-капельным путем, достаточно получить малое количество вирусов, поскольку заболевание обладает высокой степенью контагиозности.