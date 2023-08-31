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У вернувшейся из Турции жительницы Хабаровска подтвердили подозрение на корь

Вероника Волосунова
06:44 31.08.2023
Когда женщина вернулась из Турции, у нее были сыпь и высокая температура.
У вернувшейся из Турции жительницы Хабаровска подтвердили подозрение на корь
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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У вернувшейся после отдыха в Турции жительницы Хабаровска подтвердили корь. Об этом в своем Telegram-канале сообщает минздрав Хабаровского края.

«В Хабаровском крае подтвердился случай заболевания корью. Региональный минздрав и управление Роспотребнадзора держат ситуацию на контроле», - следует из сообщения.

В Минздраве добавили, что проводят подчищающую иммунизацию контактных лиц.

В понедельник россиянка вернулась из Турции с характерными симптомами заболевания - сыпью и высокой температурой. Женщину сразу доставили в стационар для обследования.

Ранее в Москве трое работников рынка «Садовод» заразились корью. В рамках профилактических мероприятий были привиты 680 сотрудников рынка.

Врач-иммунолог Жемчугов рассказал, что инкубационный период при заражении корью составляет две недели. Чтобы заразиться корью воздушно-капельным путем, достаточно получить малое количество вирусов, поскольку заболевание обладает высокой степенью контагиозности.

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