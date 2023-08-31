Мотострелки на Кузбассе обучились стрелять из ПТРК «Фагот» и «Конкурс-М»

С помощью тренажеров экипажей БМП-2 призывники отрабатывают стрельбу в любых погодных условиях и рельефах местности.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Призывники мотострелкового соединения ЦВО готовятся поражать противника, оттачивая навыки на динамических тренажерах экипажей БМП-2 по подготовке операторов ПТРК «Фагот» и «Конкурс-М». Учения проходят на Кузбассе.

Военнослужащие стреляют по целям, выступающим в роли объектов «врага», из автоматической пушки на дальностях до четырех тысячи метров и до двух тысяч из спаренного пулемета.

Преимущество обучения в том, что призывники отрабатывают бой как в дневных, так и ночных условиях, а также в любых рельефах местности и погодных условиях.

Ранее Минобороны России показало кадры, как новоприбывшие, заключившие контракты, бок о бок с роботизированными установками тренируются на полигонах в Запорожской области. Добровольцев учат стрелять из крупнокалиберных пулеметов и на ходу менять тактику боя.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.