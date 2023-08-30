Добровольцы бок о бок с роботом начали боевую подготовку в Запорожской области

Тренировки идут на пользу новоприбывшим бойцам - как отметил инструктор с позывным «Леврен», у некоторых новоприбывших могут «трястись руки».

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Прибывших добровольцев, заключивших контракты с Минобороны, на полигонах в Запорожской области обучают опытные инструкторы. Новый состав стрелкового подразделения тренируют с учетом опыта спецоперации.

Добровольцы учатся стрелять из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и крупнокалиберных пулеметов. Их задача - научиться на ходу менять тактику в зависимости от обстоятельств на поле боя.

На тренировках бок о бок с бойцами ездят настоящие роботы с крупнокалиберными пулеметами. МО РФ показало, как это происходит.

Инструктор с позывным «Леврен» рассказал, что учения нужны для того, чтобы новоприбывшие чувствовали себя уверенно с оружием в руках. По его словам, у добровольцев могут начать «трястись руки».

Ранее Минобороны показало кадры тренировки экипажей ударных вертолетов Ми-24 полка морской авиации Балтийского флота. Военнослужащие обучались уничтожать технику, живую силу и высокоскоростные малоразмерные морские цели «врага».

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.