ФСБ показала новое видео о пресечении деятельности ДРГ в Брянской области

На кадрах видно большое количество боеприпасов и оружия, а также средства связи и другие устройства.

© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности показала новые кадры о пресечении деятельности ДРГ в Брянской области.

На видео можно заметить большое количество боеприпасов и оружия, среди которых автоматы, гранаты, а также средства связи и другие электронные устройства.

Ранее ФСБ сообщила, что украинские диверсанты предприняли попытку проникновения на территорию Российской Федерации. В ходе боя российские силовики уничтожили четырех преступников, которые были хорошо экипированы и пытались действовать под видом сотрудников Федеральной службы безопасности.