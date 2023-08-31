В стране и мире МО РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью ВС РФ пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории России. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Дежурные средства Противовоздушной обороны России уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области. Об этом сообщило Минобороны России. «31 августа т.г. около 20.00 мск. пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сообщили в российском оборонном ведомстве. Ранее средства ПВО РФ отразили террористические атаки украинских боевиков в Брянской области и в Крыму. Два беспилотника были сбиты российскими ПВО над Брянской областью, и предотвращен ракетный удар по Крымскому полуострову. Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика