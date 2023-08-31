Замминистра обороны Панков вручил звезду Героя России родным погибшего офицера Бокова

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Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков вручил звезду Героя России родителям и вдове героически погибшего в ходе специальной военной операции России на Украине подполковника Мустафы Бокова.

Замминистра обороны РФ Николай Панков поблагодарил родителей героя за воспитание мужественного сына, настоящего защитника Отечества, а вдове и детям выразил слова соболезнования и поддержки. Представитель российского военного ведомства отметил, что подвиг подполковника Бокова станет примером для подрастающего поколения.

Мустафа Боков погиб, выполняя боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Благодаря личному мужеству и героизму подполковника Бокова батальон под его командованием освободил несколько важных населенных пунктов, прорывая хорошо укрепленные позиции украинских боевиков. Находясь в обороне благодаря грамотному и умелому руководству Мустафы Бокова ни на одном из рубежей обороны не было допущено прорыва противника, уничтожено значительное число техники и живой силы врага.

Ранее десантникам из Тулы вручили государственные награды на передовой в районе Соледара. Российские бойцы, проявившие мужество и героизм, получили знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени, медали «За отвагу», Суворова, Жукова и за «Спасение погибавших».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.