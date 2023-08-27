Тульским десантникам вручили госнаграды на передовой в районе Соледара

Отличившимся бойцам ВДВ вручили знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени, медали «За отвагу», Суворова, Жукова и за «Спасение погибавших».

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Тульские десантники, проявившие мужество и героизм в ходе проведения специальной военной операции, получили государственные награды. Бойцов ВДВ награждали прямо на передовой в районе Соледара Донецкой Народной Республики.

Отличившимся воинам-десантникам вручили знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени, медали «За отвагу», Суворова, Жукова и за «Спасение погибавших».

Награды бойцам вручил командир парашютно-десантного полка. Он поблагодарил воинов за проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач, а также пожелал скорейшей победы.

«Я очень рад, что сегодня вас наградил. Достойные награды. Они реально за вашу работу, за то, что вы делаете. Огромное вам спасибо», - сказал командир подразделения.

Ранее замминистра обороны России Виктор Горемыкин вручил госнаграды бойцам 71-го гвардейского мотострелкового полка. Штурмовые отряды этого полка отразили несколько крупных атак противника на Ореховском направлении.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.