Противник был обнаружен в ближайших к Артемовску лесопосадках. После этого по нему был незамедлительно нанесен удар из 122-миллиметровых гаубиц.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Расчеты гаубиц Д-30 калибра 122 миллиметров одного из соединений ВДВ уничтожают противника под Артемовском. Кадры боевой работы по ликвидации наступающего противника западнее Артемовска опубликовало Минобороны РФ.

В ближайших к данному населенному пункту лесопосадках расчеты БПЛА обнаружили места скопления групп украинских националистов. Разведка передала координаты на пункт управления артиллерией. После этого артиллеристы-десантники незамедлительно ударили по врагу.

Большая группа пехоты противника пыталась укрыться в лесопосадке. Но в результате была уничтожена прицельным гаубичным огнем. Деморализованный враг отступил, бросив своих раненых и убитых военнослужащих в лесополосе.

Ранее под Клещеевкой из самоходки «Нона-С» десантники нанесли удар по наступавшим националистам. С закрытых огневых позиций после прицеливания они выполнили стрельбу по навесной траектории по наступавшему противнику.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.