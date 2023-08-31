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WSJ: власти США расследуют целесообразность расходов на строительство дома из стекла для Маска

Игнат Далакян
19:32 31.08.2023
По данным издания, власти Нью-Йорка запросили информацию о бюджетных расходах Tesla.
WSJ: власти США расследуют целесообразность расходов на строительство дома из стекла для Маска
© Фото: www.imago-images.de Globallookpress
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Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов расследуют использование средств автокомпании Tesla на тайное строительство дома, которое предположительно, для ее владельца миллиардера Илона Маска. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как передает RT, прокуратура Южного округа Нью-Йорка запросила информацию о бюджетных расходах компании Tesla, которая принадлежит Илону Маску, на строительство дома из стекла в штате Техас и о том, извлек ли миллиардер личную выгоду при реализации данного проекта. Кроме того, расследование поэтому вопросу начала и Комиссия по ценным бумагам и биржам.

В статье отмечается, что расследование против американского миллиардера находится на начальном этапе и необязательно грозит предъявлением Илону Маску обвинений в нарушении законов.

Ранее американский миллиардер Илон Маск предложил Министерству юстиции США подать в суд на самих себя в ответ на иск к его компании SpaceX. Ведомство подало иск за дискриминацию беженцев.

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