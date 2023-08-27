Маск предложил Минюсту США подать в суд на самих себя в ответ на иск к SpaceX

Ранее в ведомстве заявили, что компания отказывалась брать на работу беженцев и соискателей убежища в Штатах.

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Министерству юстиции США придется подать в суд против самих себя, написал в соцсети X (бывшая Twitter) американский миллиардер Илон Маск, после того как ведомство подало иск против его компании SpaceX за дискриминацию беженцев.

Маск поддержал запись другого пользователя о том, что чиновники Минюста США сами продвигают идею разрешить подавать заявления на работу в стране только ее гражданам.

Ранее в Минюсте США заявили, что с сентября 2018 по май 2022 года SpaceX регулярно отговаривала беженцев и соискателей убежища в США подавать заявления на трудоустройство, а также отказывалась брать их на работу. В итоге ведомство подало в суд из-за нарушений Закона об иммиграции и гражданстве.

В компании объяснили такую политику экспортными ограничениями на продукцию, которую она производит.

Ранее Маск заявил, что его сервис микроблогов Х подаст в суд на фонд Джорджа Сороса «Открытое общество»* за подавление свободы слова.

* Признан в России нежелательной организацией.