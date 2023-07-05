В Росэнергоатоме заявили о психологическом напряжении в коллективе ЗАЭС

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Среди сотрудников Запорожской АЭС присутствует психологическое напряжение, рассказал «Звезде» советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

При этом, как заметил Карчаа, сама станция функционирует в штатном режиме, а радиационный фон остается без изменений.

«Психологическое напряжение в коллективе присутствует, потому что украинский режим, в том числе с помощью публичных медийных площадок, раскачал ситуацию до степени крайнего напряжения, что ни одним здоровым сознанием, ни одной здоровой головой не может быть воспринято как нормальное», - пояснил он.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал напряженной обстановку на ЗАЭС из-за высокой угрозы украинской диверсии. Представитель Кремля добавил, что российская сторона принимает все необходимые меры для противодействия угрозе.