Лавров заявил, что Запад продолжает мешать вывозу российского зерна и удобрений

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил ООН в бездействии для реализации зерновой сделки. Министр иностранных дел прокомментировал итоги своей встречи с генсеком ООН на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге и заявление Антониу Гутерриша о новых предложениях по зерновой сделке.

«ООНовцы сами ничего сделать не могут», - отметил Лавров.

Он пояснил, что в инициативе ООН «нет ни одной гарантии, есть только обещания стараться быстрее, стараться активнее».

По мнению Лаврова, проблема в том, что ООН никак не перейдет от декларации намерений к делу и не замечает, что страны Запада создают помехи.

«Все упирается в то, что решению проблем, которые препятствуют более активному вывозу российского зерна, российских удобрений, мешает Запад», - подчеркнул министр.

Ранее Владимир Путин заявил, что зерновая сделка потеряла смысл, так как ее использовали для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, который вывозил и перепродавал зерно с Украины.