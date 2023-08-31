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Снайпер Енот рассказал, как заставляет ползать украинских боевиков в Марьинке

Александр Федорчак
17:46 31.08.2023
Снайперы в Марьинке - глаза наших подразделений. Они круглосуточно наблюдают за обстановкой и прикрывают пехоту при наступлении.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Как только на улице становится темно, подразделение снайперов готовится к новому выходу на передовую. Каждый получает оружие, наставления от командира и проверяет экипировку. Слиться с ландшафтом и стать практически невидимым помогает маскировочный костюм «Леший».

В Марьинке бои с украинскими националистами идут уже полтора года, и обстановка постоянно меняется. Если еще пару месяцев назад военкоры могли спокойно попасть туда днем, то сейчас, во многом из-за того, что противник ведет регулярный обстрел кассетными боеприпасами, заехать в населенный пункт можно только ночью.

Съемочная группа «Звезды» вместе с бойцами приезжает на окраину Марьинки на БТРе, а дальше до позиций идет пешком при нулевой видимости. Чем дальше, тем дорога становится опаснее. На некоторых участках приходится пробежаться.

Через пару минут уже в укрытии слышно, как по участку дороги, который только что покинули российские бойцы, начал бить украинский танк. Снайперы в Марьинке работают на небольшом расстоянии от противника. Максимальная дальность - всего 500 метров.

«Заставляем их ползать. Накрываем АГСами. Передаем координаты, когда видим, куда зашла группа», - сказал снайпер с позывным Енот.

Оценить масштабы развернувшихся в Марьинке боев можно уже на рассвете, когда видно абсолютно весь поселок. На месте практически не осталось ни одной целой конструкции. На данный момент наши подразделения контролируют большую часть поселка. Под контролем противника где-то два-три квартала. Тем не менее боевики регулярно пытаются идти в наступление и продвигаться.

По окончании наблюдения начинается активная работа, пехота идет в наступление, чтобы выбить националистов с занятых позиций, в это время их прикрывают снайперы. Снайперы помогли штурмовикам освободить важный участок. Противник вынужден работать по квадрату в надежде накрыть их позицию, поэтому подключил минометчиков.

«Был поражен автоматчик на 85-м доме. Дальше квадраты говорить не буду. Кому надо - все знают», - поделился командир взвода снайперов с позывным Бизон.

Рота снайперов Южного военного округа работает в Марьинке почти с первых дней специальной военной операции. Взводный с позывным Бизон говорит, что противник держится здесь уже на последнем издыхании.

«Мы скоро выдавим их из Марьинки. Потому что у них не будет ни резервов, ни подвоза, чтобы обеспечивать дальнейшее удержание населенного пункта», - пообещал Бизон.

С семьями ребята общаются редко. Жены и дети волнуются. Поэтому пользуются любой возможностью передать весточку. Уверены, что скоро увидятся с родными, когда вернутся домой с победой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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