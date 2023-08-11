РИА Новости: ВС РФ штурмом взяли важный опорный пункт противника у Марьинки

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Военнослужащим российской 5-й отдельной мотострелковой бригады удалось штурмом взять под контроль стратегически важный опорный пункт украинских боевиков у Марьинки в Донецкой Народной Республике, передает РИА Новости, ссылаясь на бойца с позывным «Шахтер».

Как утверждается, речь идет о Красногоровском вентиляционном стволе шахты «Трудовская».

«По итогам штурма наши бойцы закрепились на стратегически важной точке», — сказал военный.

Кроме того, «Шахтер» рассказал, что перед штурмом опорника наши бойцы провели артподготовку , чтобы подавить огневые точки неприятеля и чтобы нашим штурмовикам было легче подойти.

Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили, что на Донецком направлении ВС РФ удалось успешно отразить 17 атак украинских штурмовых групп. В общей сложности за сутки потери врага на данном направлении составили более 290 украинских военнослужащих.