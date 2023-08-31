В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В российских вузах рассказали о плюсах и минусах использования ИИ при написании дипломных работ

Игнат Далакян
18:07 31.08.2023
Преподаватели российских вузов не против использования ИИ как инструмента при подготовке ВКР, однако считают, что сама работа должна быть выполнена самостоятельно.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Вопросы использования платформ искусственного интеллекта и чат-ботов при написании выпускных квалификационных работ в последнее время активно обсуждаются в сфере образования. Сотрудники и преподаватели московских высших учебных заведений в беседе со «Звездой» ответили на вопросы и поделились своим мнением относительно использования ИИ в написании ВКР.

Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов рассказал о ситуации, которая ранее произошла в университете, когда минувшей зимой студент РГГУ написал дипломную работу при помощи ChatGPT. Молодой человек получил оценку «удовлетворительно».

«Неумение пользоваться искусственным интеллектом или использование при написании статьей чат-ботов с ИИ - все это привело к тому, что он сделал очень звонкое заявление, но потом его осудили внутри университета и студенты, и преподаватели, и за пределами университета», - рассказал ректор РГГУ.

Александр Безбородов отметил, что после этого казуса в университете были внесены изменения и дополнения в положение о выпускной квалификационной работе, где было определено недопущение прямых вставок, которые были сгенерированы ИИ.

«Новизну в квалификационной работе, творческий подход - это может сформулировать, очевидно, и описать это новое может только человек», - сказал Безбородов.

Ректор РГГУ также рассказал о внедрении в университете такого тренда, как выпускная квалификационная работа как стартап. По его словам, такая инициатива очень мотивирует студентов, а также учащиеся могут получить грант на реализацию своих идей.

Руководитель лаборатории цифровой трансформации образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Карлов считает, что важно понимать, для каких целей используется искусственный интеллект.

«Использовать можно по-разному. Можно его попросить написать курсовую работу, а можно, как сейчас делают даже специалисты, дать тезис ИИ и попросить его литературным или научным языком. То есть когда у тебя на самом деле уже вся работа есть, и ты используешь этот инструмент для подготовки текста этой работы», - объясняет Иван Карлов.

Эксперт отметил, что в любой работе должна быть часть исследования, которая подразумевает, что человек что-то делает своими руками, и в любом случае искусственный интеллект за него это не сделает.

«Как преподаватель, я сам существенно перестроил свой учебный процесс. То есть я сам убрал на курсах, на которых преподаю, те задания, которые может система ИИ написать на отлично. Я ввожу другие формы работы, где студенты действительно работают в группах, готовят какие-либо артефакты», - сказал Карлов.

Он также отметил, что существует опасность при проверке текста, написанного студентом, что сервисы, осуществляющие проверку работы на оригинальность, могут выдать самостоятельно написанный текст за сгенерированную искусственным интеллектом работу.

Декан факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ Игорь Соколов считает, что никакая виртуальная технология не заменит практическую лабораторную работу, поэтому, как считает специалист, студентам необходимо уметь работать своими руками.

«Как некий дополнительный инструмент в процессе подготовки и выполнения дипломной работы - пожалуйста. Хоть чего используйте, хоть телегу трехколесную, хоть что... Но не в том смысле, в котором это обычно воспринимается. Тем более что это легко все вскрывается и проверятся, у нас такие инструменты есть, и мы, конечно, их задействуем», - отметил Игорь Соколов.

Ранее управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова рассказывала, что аферисты в России стали использовать ChatGPT в фишинговых атаках. По ее словам, данная платформа позволяет гораздо быстрее подстраивать и перестраивать наборы слов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:10 Армия
Видео
ВС РФ провели инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС, несмотря на украинскую провокацию
18:09 В стране и мире
Видео
Новак заявил о договоренности с ОПЕК+ сократить поставки нефти на внешние рынки
15:29 В стране и мире
Путин откроет новый учебный год разговором о важном с лучшими школьниками России
13:50 В стране и мире
Двое росгвардейцев получили ранения в ходе боя с украинской ДРГ под Брянском
13:11 Армия
МиГ-31 Северного флота не допустил нарушения границы норвежским «Посейдоном»
Популярное
Овечкин рассказал о личной просьбе Трампа после победы в Кубке Стэнли
Guardian: первая встреча Зеленского и Байдена закончилась скандалом
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.