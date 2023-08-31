В российских вузах рассказали о плюсах и минусах использования ИИ при написании дипломных работ

Преподаватели российских вузов не против использования ИИ как инструмента при подготовке ВКР, однако считают, что сама работа должна быть выполнена самостоятельно.

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Вопросы использования платформ искусственного интеллекта и чат-ботов при написании выпускных квалификационных работ в последнее время активно обсуждаются в сфере образования. Сотрудники и преподаватели московских высших учебных заведений в беседе со «Звездой» ответили на вопросы и поделились своим мнением относительно использования ИИ в написании ВКР.

Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов рассказал о ситуации, которая ранее произошла в университете, когда минувшей зимой студент РГГУ написал дипломную работу при помощи ChatGPT. Молодой человек получил оценку «удовлетворительно».

«Неумение пользоваться искусственным интеллектом или использование при написании статьей чат-ботов с ИИ - все это привело к тому, что он сделал очень звонкое заявление, но потом его осудили внутри университета и студенты, и преподаватели, и за пределами университета», - рассказал ректор РГГУ.

Александр Безбородов отметил, что после этого казуса в университете были внесены изменения и дополнения в положение о выпускной квалификационной работе, где было определено недопущение прямых вставок, которые были сгенерированы ИИ.

«Новизну в квалификационной работе, творческий подход - это может сформулировать, очевидно, и описать это новое может только человек», - сказал Безбородов.

Ректор РГГУ также рассказал о внедрении в университете такого тренда, как выпускная квалификационная работа как стартап. По его словам, такая инициатива очень мотивирует студентов, а также учащиеся могут получить грант на реализацию своих идей.

Руководитель лаборатории цифровой трансформации образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Карлов считает, что важно понимать, для каких целей используется искусственный интеллект.

«Использовать можно по-разному. Можно его попросить написать курсовую работу, а можно, как сейчас делают даже специалисты, дать тезис ИИ и попросить его литературным или научным языком. То есть когда у тебя на самом деле уже вся работа есть, и ты используешь этот инструмент для подготовки текста этой работы», - объясняет Иван Карлов.

Эксперт отметил, что в любой работе должна быть часть исследования, которая подразумевает, что человек что-то делает своими руками, и в любом случае искусственный интеллект за него это не сделает.

«Как преподаватель, я сам существенно перестроил свой учебный процесс. То есть я сам убрал на курсах, на которых преподаю, те задания, которые может система ИИ написать на отлично. Я ввожу другие формы работы, где студенты действительно работают в группах, готовят какие-либо артефакты», - сказал Карлов.

Он также отметил, что существует опасность при проверке текста, написанного студентом, что сервисы, осуществляющие проверку работы на оригинальность, могут выдать самостоятельно написанный текст за сгенерированную искусственным интеллектом работу.

Декан факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ Игорь Соколов считает, что никакая виртуальная технология не заменит практическую лабораторную работу, поэтому, как считает специалист, студентам необходимо уметь работать своими руками.

«Как некий дополнительный инструмент в процессе подготовки и выполнения дипломной работы - пожалуйста. Хоть чего используйте, хоть телегу трехколесную, хоть что... Но не в том смысле, в котором это обычно воспринимается. Тем более что это легко все вскрывается и проверятся, у нас такие инструменты есть, и мы, конечно, их задействуем», - отметил Игорь Соколов.

Ранее управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова рассказывала, что аферисты в России стали использовать ChatGPT в фишинговых атаках. По ее словам, данная платформа позволяет гораздо быстрее подстраивать и перестраивать наборы слов.