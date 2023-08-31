В стране и мире Экс-депутат из Дагестана Гамзаев погиб в Москве Ирина Елагина По данным СМИ, мужчина стал жертвой преступления. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: По данным СМИ, бывший депутат Народного собрания Дагестана от «Справедливой России» Ахмед Гамзаев скончался в Москве. В парламенте Дагестана подтвердили смерть политика. «В Москве погиб бывший наш коллега Ахмед Гамзаев. Его уже похоронили в родном селе Чумли», - приводит ТАСС слова осведомленного источника. Он пояснил, что обстоятельства гибели региональному парламенту неизвестны. По информации Telegram-канала Mash, Гамзаев стал жертвой преступления: 55-летнего мужчину убили из огнестрельного оружия в ночь на 26 августа. Ранее сообщалось о трагедии на АЗС в окрестностях Махачкалы, где 14 августа в результате взрыва погибли 35 человек. По версии следствия, причинами ЧП стали недобросовестность бизнеса и технадзора. Экспертное мнение и аналитика