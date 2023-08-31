Экс-депутат из Дагестана Гамзаев погиб в Москве
По данным СМИ, мужчина стал жертвой преступления.
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По данным СМИ, бывший депутат Народного собрания Дагестана от «Справедливой России» Ахмед Гамзаев скончался в Москве. В парламенте Дагестана подтвердили смерть политика.
«В Москве погиб бывший наш коллега Ахмед Гамзаев. Его уже похоронили в родном селе Чумли», - приводит ТАСС слова осведомленного источника.
Он пояснил, что обстоятельства гибели региональному парламенту неизвестны.
По информации Telegram-канала Mash, Гамзаев стал жертвой преступления: 55-летнего мужчину убили из огнестрельного оружия в ночь на 26 августа.
Ранее сообщалось о трагедии на АЗС в окрестностях Махачкалы, где 14 августа в результате взрыва погибли 35 человек. По версии следствия, причинами ЧП стали недобросовестность бизнеса и технадзора.