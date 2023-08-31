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В МО РФ сообщили об уничтожении украинского ЗРК С-200 в районе Славянска

14:12 31.08.2023
Кроме этого, сообщается о поражении украинского пункта управления и полевого лагеря подготовки в районе города Угледар и населенного пункта Селидово.
В МО РФ сообщили об уничтожении украинского ЗРК С-200 в районе Славянска
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Неприятель потерял ЗРК С-200 в районе города Славянск. Об этом сообщило Минобороны России. 

«В районе города Славянск Донецкой Народной Республики уничтожен зенитный ракетный комплекс С-200», - говорится в сообщении. 

Кроме этого, сообщается о поражении пункта управления 72-й мехбригады врага и полевого лагеря подготовки неприятеля. Эти объекты находились в районе города Угледар и населенного пункта Селидово. 

Кроме этого, российское оборонное ведомство сообщает об улучшении положения войск по переднему краю на Купянском направлении. При этом уточняется, что неприятель на этом направлении за сутки потерял до 50 боевиков. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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