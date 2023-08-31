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МиГ-31 Северного флота не допустил нарушения границы норвежским «Посейдоном»

13:11 31.08.2023
Самолет Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии был замечен над акваторией Баренцева моря.
МиГ-31 Северного флота не допустил нарушения границы норвежским «Посейдоном»
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России сообщило о том, что истребитель МиГ-31 Северного флота не допустил нарушения границы РФ норвежским самолетом.

Сегодня над акваторией Баренцева моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к российской границе. 

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», - говорится в сообщении. 

Цель была идентифицирована как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. 

Когда российский истребитель приблизился к «Посейдону», тот развернулся прочь от государственной границы России. Ее нарушения допущено не было. 
 
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что МиГ-31 выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Самолет не пересекал воздушных трасс и не совершал опасного сближения с иностранным воздушным судном. 

Ранее сообщалось, что минометчики Восточного военного округа отработали поражение целей на скорость в Амурской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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