Армия Минометчики ВВО отработали поражение целей на скорость в Амурской области Тренировки прошли на полигоне Екатеринославский, цели поражались на дистанции от 800 до 1 500 метров. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минометчики ВВО потренировались поражать цели на скорость в Амурской области. Видео тренировки расчетов опубликовало Минобороны России. «В Амурской области на полигоне Екатеринославский военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в ходе тренировки отработали методику скоростной стрельбы из 120-мм минометов с поражением групповых целей», - говорится в сообщении. Военнослужащие вели огонь с закрытых огневых позиций. Цели имитировали легкобронированную технику, огневые точки и живую силу. Дистанция стрельбы колебалась от 800 до 1 500 метров. Уточняется, что минометчики использовали опыт современных вооруженных конфликтов. В частности, разведку целей, корректировку огня и контроль поражения целей осуществляли при помощью беспилотников-квадрокоптеров. Ранее публиковались кадры наступательных действий танков Т-72Б3 на Купянском направлении. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика