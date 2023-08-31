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Минометчики ВВО отработали поражение целей на скорость в Амурской области

12:27 31.08.2023
Тренировки прошли на полигоне Екатеринославский, цели поражались на дистанции от 800 до 1 500 метров.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минометчики ВВО потренировались поражать цели на скорость в Амурской области. Видео тренировки расчетов опубликовало Минобороны России. 

«В Амурской области на полигоне Екатеринославский военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в ходе тренировки отработали методику скоростной стрельбы из 120-мм минометов с поражением групповых целей», - говорится в сообщении. 

Военнослужащие вели огонь с закрытых огневых позиций. Цели имитировали легкобронированную технику, огневые точки и живую силу. Дистанция стрельбы колебалась от 800 до 1 500 метров. 

Уточняется, что минометчики использовали опыт современных вооруженных конфликтов. В частности, разведку целей, корректировку огня и контроль поражения целей осуществляли при помощью беспилотников-квадрокоптеров.

Ранее публиковались кадры наступательных действий танков Т-72Б3 на Купянском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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