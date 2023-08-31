В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт Дворянский рассказал, могут ли отказать в услугах из-за несогласия передавать биометрию

Вероника Волосунова
12:57 31.08.2023
Эксперт по кибербезопасности Дворянский заявил, что использование биометрических данных является добровольным и выступает лишь как дополнительный способ защиты.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
Читайте нас на:

Биометрия является дополнительной защитой, но не основной, и если пользователи хотят защитить свои данные, то в первую очередь стоит соблюдать цифровую гигиену в Интернете и при участии в программах лояльности. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

«Это, действительно, сильно преувеличено. Биометрия - это очень удобный инструмент, который позволяет обезопасить вас, как двухфакторная аутентифицикация. Это дополнительное подтверждение вашей личности. Это вполне удобный инструмент, который, наоборот, защищает вас и вашу информацию. С точки зрения законодательства те же персональные данные защищаются гораздо сильнее - именно биометрия», - объяснил эксперт.

Дворянский добавил, что по закону использовать данные пользователя без его согласия нельзя. 

«Я бы рассматривал биометрию как дополнительный фактор защиты. Кто не хочет ее использовать - не используйте. Отказать, конечно, не могут», - ответил Дворянский на вопрос об отказе компаний в оказании услуг из-за несогласия передавать биометрические данные.

По словам Дворянского, переживать из-за утечки биометрических данных не стоит, поскольку они выступают в качестве дополнительной защиты, но не основной. Кроме того, они защищены. Эксперт по кибербезопасности обратил внимание на то, где на самом деле мошенникам легко получить данные пользователей.

«Большая часть утечки информации происходит по вине пользователей, которые выкладывают информацию в Сети - свои фотографии, свою персональную информацию. Этим, действительно, могут воспользоваться. Здесь я бы рекомендовал пользователям самим проявлять "информационную гигиену в Сети", лишний раз не оставлять о себе персональную информацию», - добавил Дворянский.

Кроме того, он призвал быть внимательными с различными опросами и анкетами, а также программами лояльности, которые собирают персональные данные.

Ранее  президент компании InfoWatch Наталья Касперская заявила, что одна из функций смартфона - следить за пользователем. Любые данные, которые получает смартфон, хранятся не в самом устройстве, а в базе данных у производителя.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:11 Армия
МиГ-31 Северного флота не допустил нарушения границы норвежским «Посейдоном»
12:40 В стране и мире
Видео
В храме в Кировске рассказали, что похищение мощей Николая Чудотворца могло быть заказным
11:42 В стране и мире
Главой Минобороны Великобритании назначен министр энергетики Грант Шэппс
11:18 В стране и мире
Видео
Британист Ананьева заявила, что Уоллес ушел с поста из-за несбывшейся мечты
10:52 Армия
МО РФ: в небе над Брянской областью сбит украинский беспилотник
Популярное
Овечкин рассказал о личной просьбе Трампа после победы в Кубке Стэнли
Guardian: первая встреча Зеленского и Байдена закончилась скандалом
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.