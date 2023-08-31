Эксперт Дворянский рассказал, могут ли отказать в услугах из-за несогласия передавать биометрию

Эксперт по кибербезопасности Дворянский заявил, что использование биометрических данных является добровольным и выступает лишь как дополнительный способ защиты.

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Биометрия является дополнительной защитой, но не основной, и если пользователи хотят защитить свои данные, то в первую очередь стоит соблюдать цифровую гигиену в Интернете и при участии в программах лояльности. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

«Это, действительно, сильно преувеличено. Биометрия - это очень удобный инструмент, который позволяет обезопасить вас, как двухфакторная аутентифицикация. Это дополнительное подтверждение вашей личности. Это вполне удобный инструмент, который, наоборот, защищает вас и вашу информацию. С точки зрения законодательства те же персональные данные защищаются гораздо сильнее - именно биометрия», - объяснил эксперт.

Дворянский добавил, что по закону использовать данные пользователя без его согласия нельзя.

«Я бы рассматривал биометрию как дополнительный фактор защиты. Кто не хочет ее использовать - не используйте. Отказать, конечно, не могут», - ответил Дворянский на вопрос об отказе компаний в оказании услуг из-за несогласия передавать биометрические данные.

По словам Дворянского, переживать из-за утечки биометрических данных не стоит, поскольку они выступают в качестве дополнительной защиты, но не основной. Кроме того, они защищены. Эксперт по кибербезопасности обратил внимание на то, где на самом деле мошенникам легко получить данные пользователей.

«Большая часть утечки информации происходит по вине пользователей, которые выкладывают информацию в Сети - свои фотографии, свою персональную информацию. Этим, действительно, могут воспользоваться. Здесь я бы рекомендовал пользователям самим проявлять "информационную гигиену в Сети", лишний раз не оставлять о себе персональную информацию», - добавил Дворянский.

Кроме того, он призвал быть внимательными с различными опросами и анкетами, а также программами лояльности, которые собирают персональные данные.

Ранее президент компании InfoWatch Наталья Касперская заявила, что одна из функций смартфона - следить за пользователем. Любые данные, которые получает смартфон, хранятся не в самом устройстве, а в базе данных у производителя.