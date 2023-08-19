Касперская заявила, что одна из функций смартфона - следить за пользователем
Смартфоны не хранят биометрические данные человека, а передают их в базу данных производителя. Об этом рассказала президент компании InfoWatch Наталья Касперская, отвечая на вопрос о том, почему она против сдачи биометрических данных.
«Когда вы разблокируете с помощью своего лица смартфон, для того, чтобы смартфон смог вас проанализировать, ему нужно обратиться в базу данных. А база данных, естественно, не хранится на смартфоне. Она хранится у производителя», - объяснила Касперская.
Для владельцев iPhone это компания Apple, а для владельцев смартфонов на Android - Google, уточнила она. По ее словам, следить за владельцем - одна из функций устройства.
«Вы сами, добровольно положили себе шпионское устройство в карман», - подчеркнула она.
Также Касперская отметила, что даже если отказаться от функции разблокировки смартфона с помощью лица, данные человека могут попасть в систему. Если он когда-либо делал фото самого себя, искусственный интеллект способен распознать человека.
Помимо этого, в ходе интервью Наталья Касперская поделилась опасениями по поводу цифровой колонизации. Она рассказала, что пользователи становятся крайне зависимы от производителя информационных систем. Он может в любой момент перекрыть им доступ к своим сервисам, может следить за ними или давать заведомо ложную информацию.