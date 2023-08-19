Касперская заявила, что одна из функций смартфона - следить за пользователем

Она подчеркнула, что любые биометрические данные, которые получает смартфон, хранятся не в самом устройстве, а в базе данных у производителя.

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Смартфоны не хранят биометрические данные человека, а передают их в базу данных производителя. Об этом рассказала президент компании InfoWatch Наталья Касперская, отвечая на вопрос о том, почему она против сдачи биометрических данных.

«Когда вы разблокируете с помощью своего лица смартфон, для того, чтобы смартфон смог вас проанализировать, ему нужно обратиться в базу данных. А база данных, естественно, не хранится на смартфоне. Она хранится у производителя», - объяснила Касперская.

Для владельцев iPhone это компания Apple, а для владельцев смартфонов на Android - Google, уточнила она. По ее словам, следить за владельцем - одна из функций устройства.

«Вы сами, добровольно положили себе шпионское устройство в карман», - подчеркнула она.

Также Касперская отметила, что даже если отказаться от функции разблокировки смартфона с помощью лица, данные человека могут попасть в систему. Если он когда-либо делал фото самого себя, искусственный интеллект способен распознать человека.

Помимо этого, в ходе интервью Наталья Касперская поделилась опасениями по поводу цифровой колонизации. Она рассказала, что пользователи становятся крайне зависимы от производителя информационных систем. Он может в любой момент перекрыть им доступ к своим сервисам, может следить за ними или давать заведомо ложную информацию.