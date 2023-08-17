Байден напугал зрителей в Белом доме своим жутким шепотом

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Президент США Джо Байден, выступая с речью в Белом доме, использовал жуткий шепот при обсуждении успехов своей экономической политики. По мнению Байдена, его климатическое и налоговое законодательство имело успех на фоне природных пожаров на Гавайях, сообщает издание Daily Mail.

«Но знаете, что? Она работает», - прошептал глава государства.

В начале июля Байден скомпрометировал себя тем, что отпинал трибуну во время выступления в Южной Каролине. Объяснить свой странный поступок он не смог. После американский лидер пошутил, что если встанет на трибуну, то его рост составит 6 футов и 4 дюйма.