В тушении лесного пожара в Геленджике задействованы более 400 человек.

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Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 30 гектаров, ликвидация огня занимаются более 400 человек и 70 единиц техники, включая два вертолета Ми-8. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

Отмечается, что из-за сильного ветра с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченного рельефа местности тушить пламя сложнее. Угроза объектам инфраструктуры отсутствует, пострадавших нет.

Ранее в Якутии из-за теплой и сухой погоды обострилась ситуация с лесными пожарами - в регионе зафиксировали 98 очагов. Огонь тушили с земли и с воздуха.