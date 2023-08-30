Украинский Ми-8 не долетел до позиций под Купянском и открыл огонь по своим

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Украинские военные на Купянском направлении решили использовать Ми-8, однако попытка оказалась неудачной - вертолет не долетел до позиций и открыл огонь по своим. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

«На рубеже Копанки-Новосергеевка противник для поддержки своих обороняющихся подразделений применил вертолет Ми-8, но в результате недолета нанес огневое поражение по своим позициям», - рассказал Якимкин.

Якимкин добавил, что на Купянском направлении бойцы российской группировки войск «Запад» отразили две контратаки противника силами до усиленного взвода каждая, их поддерживали танки и артиллерия из состава 44-й отдельной механизированной бригады.

Ранее расчеты минометов «Поднос» накрыли огнем позиции противника на Купянском направлении. В разобранном виде миномет могут транспортировать четыре человека, дальность стрельбы составляет шесть километров, приведение «Подноса» к бою занимает всего несколько минут.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.