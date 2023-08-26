Расчеты минометов «Поднос» накрыли огнем позиции боевиков под Купянском

Обнаружение противника и корректировка огня осуществляется при помощи БПЛА.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры работы расчетов 82-мм минометов «Поднос» Западного военного округа на Купянском направлении зоны специальной операции. Бойцы ежедневно наносят удары по украинским военным объектам. Обнаружение противника и корректировка огня осуществляется с помощью беспилотников.

Миномет в разобранном виде могут транспортировать четыре человека. Максимальная дальность стрельбы составляет 6 километров. Достаточно нескольких минут для приведения «Подноса» к бою, после этого беглым огнем с корректировкой наносят удар.

После первого выстрела расчеты начинают работать, как четко отлаженный механизм. Бойцы по возможности сокращают дистанцию до цели, чтобы гарантированно достать ее.

«Все цели, как правило, стационарные. Ведем огонь уже по пристреленным целям. Получается отрабатывать по целям точно, моментально», - говорит командир расчета.

Напомним, ранее МО РФ показало кадры уничтожения САУ противника ударами FPV-дронов. Бойцы обнаружили технику врага, после чего ее поразили БПЛА-камикадзе.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.