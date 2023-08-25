Экипажи Ми-24 Балтфлота отработали поражение наземных и морских целей

Экипажи применяли неуправляемые ракеты С-8 и универсальные пушечные контейнеры УПК-23/250 со встроенной двуствольной 23-мм скорострельной пушкой ГШ-23.

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Экипажи ударных вертолетов Ми-24 смешанного вертолетного полка морской авиации Балтийского флота потренировались поражать колонны техники, живую силу, укрепления и высокоскоростные малоразмерные морские цели условного противника. Об этом сообщило Минобороны России.

Учебно-тренировочные полеты прошли на авиационном полигоне в Калининградской области и в акватории Балтийского моря. Больше десятка экипажей отработали применение авиационных средств поражения на дальности от 500 метров до трех километров с минимальных и средних высот.

Вертолетчики выполнили нанесение ударов поодиночке и в составе пар. Экипажи применяли неуправляемые ракеты С-8 и универсальные пушечные контейнеры УПК-23/250 со встроенной двуствольной 23-мм скорострельной пушкой ГШ-23.

Ранее «Звезда» рассказывала, как экипаж вертолета Ми-28Н уничтожил пункт управления украинских боевиков.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.