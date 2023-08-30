В 10 областях и в столице Украины прозвучала воздушная тревога

В Киевской области сирены прозвучали в 1:46 по московскому времени, в Киеве - в 2:39.

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В 10 областях Украины и в ее столице прозвучали сигналы тревоги. Судя по данным официальной онлайн-карты воздушных тревог, звуки сирен слышали жители Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Житомирской и в городе Киев.

Тревогу в Киевской области объявили в 1:46 по московскому времени, в Киеве - в 2:39.

Днем ранее сирены слышали жители четырех украинских регионов: Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей. Первая тревога была объявлена в 0:05 в Харьковской области.