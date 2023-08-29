Сигнал тревоги прозвучал в четырех областях Украины

Первые за ночь звуки сирен услышали жители Харьковской области в 00:05 по московскому времени.

© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Globallookpress

В восточной части Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог, сирены были слышны в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Первая за ночь тревога прозвучала в 00:05 по московскому времени в Харьковской области, позже сигнал распространился и на другие регионы страны.

Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины, в том числе в столице - Киеве. Изначально сирены звучали в 13 областях.