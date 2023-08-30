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Генсек НАТО заявил, что его полномочия более не будут продлены

Дарина Криц
23:36 30.08.2023
В июле 2023 года полномочия Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО были продлены до 1 октября следующего года.
Генсек НАТО заявил, что его полномочия более не будут продлены
© Фото: Panoramic Keystone Press Agency Globallookpress
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Нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что продление его полномочий в этом году до октября следующего года последнее. Страны-участники Организации Североатлантического договора 4 июля продлили его полномочия до 1 октября 2024 года.

В интервью телеканалу CNN он указал, что это продление его полномочий на данном посту - последнее. Его слова приводи РИА Новости.

В июле этого года решение союзников по НАТО продлить срок его полномочий Йенс Столтенберг назвал «честью». При этом ранее он заявлял, что не стремится сохранить данную должность.

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