Reuters: НАТО согласует продление полномочий Столтенберга на год 4 июля

Официально решение будет принято на встрече постоянных представителей при НАТО в Брюсселе 4 июля, сообщает Reuters.

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Североатлантический альянс 4 июля объявит о продлении полномочия генсека НАТО Йенса Столтенберга на год. Об этом сообщил Reuters.

Согласно данным агентства, на протяжении нескольких недель средства массовой информации, включая британские и американские, сообщали о подобном решении, однако, официально оно будет одобрено 4 июля на встрече постоянных представителей при альянсе в Брюсселе.

Ранее норвежская газета Verdens Gang сообщала, что страны Североатлантического альянса намерены попросить Йенса Столтенберга остаться на посту генсека НАТО. До этого сам глава альянса заявлял, что не стремится к продлению своих полномочий.

Бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг возглавляет НАТО с 1 октября 2014 года. Генеральному секретарю НАТО 64 года.