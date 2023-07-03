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Reuters: НАТО согласует продление полномочий Столтенберга на год 4 июля

Игнат Далакян
21:31 03.07.2023
Официально решение будет принято на встрече постоянных представителей при НАТО в Брюсселе 4 июля, сообщает Reuters.
Reuters: НАТО согласует продление полномочий Столтенберга на год 4 июля
© Фото: Panoramic Keystone Press Agency Globallookpress
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Североатлантический альянс 4 июля объявит о продлении полномочия генсека НАТО Йенса Столтенберга на год. Об этом сообщил Reuters.

Согласно данным агентства, на протяжении нескольких недель средства массовой информации, включая британские и американские, сообщали о подобном решении, однако, официально оно будет одобрено 4 июля на встрече постоянных представителей при альянсе в Брюсселе.

Ранее норвежская газета Verdens Gang сообщала, что страны Североатлантического альянса намерены попросить Йенса Столтенберга остаться на посту генсека НАТО. До этого сам глава альянса заявлял, что не стремится к продлению своих полномочий.

Бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг возглавляет НАТО с 1 октября 2014 года. Генеральному секретарю НАТО 64 года.

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