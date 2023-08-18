В МО РФ сообщили об отражении атаки безэкипажного катера Киева на корабли ЧФ

Атака произошла поздно вечером 17 августа на корабли Черноморского флота, контролировавшие судоходство в юго-западной части Черного моря.

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В Минобороны РФ сообщили об отражении атаки морского безэкипажного катера на корабли ЧФ. В юго-западной части Черного моря они патрулировали судоходство в 237 километрах от Севастополя.

«Сегодня в 22:55 вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 километрах юго-западнее Севастополя», - доложили в МО РФ.

Атаку отразили сторожевой корабль «Пытливый» и патрульный корабль «Василий Быков». Украинский катер был уничтожен огнем из бортового вооружения.

Второго августа киевский режим предпринимал попытку атаковать морским беспилотником корабль ВМФ в Черном море. Российский корабль сопровождал гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря. Экипаж сумел распознать вражеский объект и уничтожил морской беспилотник.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.