В Ростове-на-Дону засняли суперлуние и «голубую Луну»

Особо яркую и крупную Луну можно наблюдать в ночь с 30 на 31 августа.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Огромный диск Луны ярко оранжевого цвета увидели вечером 30 августа жители Ростова-на-Дону.

Хорошая погода и ясное небо позволили жителям столицы донского казачества наблюдать редкое природное явление - суперлуние. Сегодня Луна приблизится к Земле на расстояние в 357 000 км и будет гораздо крупнее, чем ее привыкли видеть земляне.

Ранее эксперт «Звезды», научный директор Московского планетария Фаина Рублева, рассказала, что в ночь с 30 на 31 августа совпадет два необычных природных явления.

Во-первых, земляне сегодня смогут полюбоваться суперлунием, так как Луна максимально близко приблизится к Земле. Еще одна особенность нынешнего полнолуния - оно происходит второй раз в течение августа: это случается крайне редко, поэтому такое явление называют «голубой Луной».



