Как после дождика в четверг: в планетарии объяснили смысл термина «голубая Луна»

Голубая Луна, или второе полнолуние в месяц, столь же редкое явление, как и в русской поговорка «после дождика в четверг».

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Голубая Луна - не более чем красивое выражение, никак не связанное с цветом спутника Земли. Об этом научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала «Звезде».

«Начнем с того, что это не уникальное явление и ни на что повлиять не может. Такого термина в науке нет. Фраза "голубая Луна" пришла к нам от английского once in a blue moon и имеет такой же смысл как после дождика в четверг. Часто бывает такое явление? Бывает, но не так чтобы часто», - пояснила Фаина Рублева.

Эксперт подчеркнула, что термин голубая Луна связан с лунным циклом - это 28 дней, а в месяце от 30 до 31 дня, поэтому иногда в течение календарного месяца случается два полнолуния.

«Что такое голубая Луна в понимании астрономического явления? Каждый месяц бывает полнолуние. Это фаза Луны. А бывает, что в течение месяца бывает два полнолуния, тогда второе называют голубой Луной. При этом никакого голубого цвета, зеленого или фиолетового, конечно, нет. Она имеет такой же естественный цвет как всегда в зависимости от условий наблюдения: низко над горизонтом - более желтая, выше - беловатая. Это та же наша Луна. Это бывает не так часто, но и не супер как редко. Это бывает», - отметила ученый.

По словам эксперта, не является научным и понятие суперлуние.

«Термин суперлуние тоже не является научным, он тоже пришел к нам из СМИ и как-то прижился. Это когда Луна в полнолунии находится на самом близком расстоянии от Земли и визуально кажется больше. Отсюда такое название суперлуна или суперлуние», - рассказала Рублева.

Фаина Рублева обратила внимание, что никакой мистики в голубой Луне, как и в суперлунии нет, и посоветовала просто полюбоваться полнолунием, если позволит погода.

«Ожидать каких-то крупных событий не стоит, конечно. Понаблюдать, полюбоваться, пожалуйста. Если будет прекрасная погода, как нам обещают, то мы сможет полюбоваться очень яркой, очень красивой Луной и поставить галочку, что мы наблюдали за суперлунием и голубой Луной, потому что это второе полнолуние в этом месяце», - сказала в заключение эксперт.

По данным астрономов, так называемое суперлуние и голубую Луну, то есть второе полнолуние в этом месяце, можно наблюдать 31 августа в 4.35 по московскому времени.