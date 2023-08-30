Профессор ВШЭ Щербаков объяснил, почему в Габоне произошел переворот

Бывшая французская колония входит в ОПЕК и обладает большими запасами нефти, при этом примерно треть населения страны живет за чертой бедности.

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Теперь их стало восемь - африканских государств, где власть захватили военные. В Габоне они не согласились с результатами выборов и, объявив об их отмене, приостановили работу правительства, сената, других государственных институтов. Главу страны отправили под домашний арест. Африканский союз, объединяющий 55 стран Африки, уже осудил мятежников. Франция - а Габон ее бывшая колония - также военных не поддержала. О том, как и почему все произошло, разбирался Константин Коковешников.

«Президент Олиги», - скандируют военные, встречая главу республиканской гвардии Габона. По одной из версий, именно генерал Брис Клотер Олиги Нгема стоял за отстранением действующего президента от власти. О том, что в Габоне произошел вооруженный переворот, мятежники объявили накануне вечером в эфире национального телевидения. Сразу после объявления результатов президентских выборов.

«Всеобщие выборы 28 августа 2023 года, а также их сфальсифицированные результаты отменяются, границы закрыты до дальнейшего уведомления, все институты республики распущены, в частности Правительство, Сенат, Национальное собрание, Конституционный суд, экономический, социальный и экологический Совет и Избирательный совет Габона», - заявили офицеры Габона.

Новости об отмене мятежниками результатов выборов народ встретил ликованием на улицах. Уже ночью люди аплодисментами встречают автомобили военных. А утром в столице Габона - Либревиль - разворачиваются массовые шествия. Люди выходят на улицы с национальными флагами.

Военные просят воздержаться народ от вандализма, но людей уже, похоже, не остановить. Вандалы обливают предвыборные баннеры с изображением избранного президента Габона чем-то темным. По данным местного Центризбиркома, Али бен Бонго Ондимба более чем вдвое обошел своего соперника. Но оппозиция результаты выборов не признала. И на ее сторону перешли военные. Они почти сразу же объявили о домашнем аресте главы государства.

«Али Бонго Ондимба находится под наблюдением в своей резиденции. Он окружен своей семьей и врачами», - заявил представитель мятежников Ульрих Мадумби.

Сегодня с заявлением выступил и сам отстраненный от власти глава государства. Али бен Бонго Ондимба заявил, что ему ничего неизвестно о судьбе его сына и жены. Но вместо населения обратился, по всей видимости, к своим коллегам из других стран с призывом не оставить эту ситуацию без ответа.

«Я обращаюсь с призывом к своим друзьям по всему миру не молчать, поднимать международную шумиху», - заявил Али бен Бонго Ондимба.

Первым делом мятежники приостановили вещание французских СМИ. Работу прекратила и одной из крупнейших в стране французских горнодобывающих компаний. Габон входит в ОПЕК и обладает большими запасами нефти. При этом, по данным Всемирного банка, около трети населения страны живет за чертой бедности. Кроме этого у Франции в Габоне находится одна из военных баз, но требования покинуть страну к французским военным пока не поступало.

«Прежде всего Франция осуждает военный переворот, который происходит в Габоне. Франция внимательно следит за развитием ситуации на местах и подтверждает свою позицию о необходимости признания результатов выборов, как только они будут утверждены», - сказал официальный представитель правительства Франции Оливье Веран.

Кроме этого, Габон - несмотря на крайне малую численность населения - всего 2 млн человек - поставляет на экспорт древесину, уран и марганец.

Для стран Африки это уже восьмой военный переворот за последние 5 лет и второй за последние полтора месяца. Однако кроме того, что и Габон, и Нигер - бывшие французские колонии, никакой связи между ними нет, уверяют эксперты.

«Распределение доходов при том, что уровень жизни высокий, но у части населения, очень несправедливый. Нефтяные деньги разворовывались, присваивались кланом Бонго и теми, кто к нему относился», - пояснил ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор ВШЭ Николай Щербаков.

Для Али бен Бонго Ондимба этот президентский срок должен был стать третьим. До этого больше 40 лет у власти находился его отец. А сам Ондимба-младший детство и юность провел во Франции и не говорил ни на одном из языков коренных этнических групп Габона. За это соперники позже даже упрекали президента в иностранном происхождении.

«Я не думаю, что внешние факторы будут сейчас усердствовать или поторапливать хунту что-то решать. Экономические гиганты в Габоне, сырьевики, тоже не торопятся с осуждением, все ожидают, надеются, что страна сохранит свои обязательства и будет развиваться под руководством новых политических сил», - отметил профессор Николай Щербаков.



Несмотря на закрытие границ, закрывать воздушное пространство над Габоном мятежники не стали. Сегодня днем в Либревиль прибыл регулярный рейс самолет из соседнего Конго. МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Габон. По данным посольства приняты все необходимые меры для безопасности его сотрудников.

Военный переворот в Габоне завтра станет и одной из тем неформального заседания министров иностранных дел ЕС. Не вызывать настороженность в Брюсселе не может тот факт, что экономическое сообщество стран Западной Африки - сокращенно ЭКОВАС - находится в окружении государств, где власть контролируют военные правительства, многие из которых настроены на развитие сотрудничества с Россией.