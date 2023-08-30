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Захарова объяснила, почему РФ изначально согласилась на зерновую сделку

Игнат Далакян
21:04 30.08.2023
По словам Марии Захаровой, Россия сделала все возможное со своей стороны для реализации зерновой сделки.
Захарова объяснила, почему РФ изначально согласилась на зерновую сделку
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что для понимания причины, почему Российская Федерация согласилась принять участие в зерновой сделке, необходимо вспомнить о том, какие цели данного сообщения заявлялись изначально.

«Внутри этой сделки находилась Организация объединенных наций, а генсек ООН дал свое слово не в личном качестве, а именно как генеральный секретарь ООН», - заявила Мария Захарова в интервью «360».

По словам официального представителя МИД РФ, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш предложил пакетную сделку, которая позволила бы передавать нуждающимся странам российскую сельскохозяйственную продукцию и удобрения.

Мария Захарова указала, что данное соглашение было шансом пробиться сквозь нелегитимные, незаконные американские и еэсовские санкции.

Дипломат отметила, что Российская Федерация со своей стороны сделала все возможное для реализации этой сделки, и при этом она была не игроком, а ответственным исполнителем данного соглашения.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров изложил генсеку ООН российскую позицию по зерновой сделке. Министр иностранных дел РФ также подтвердил нацеленность Москвы на развитие взаимовыгодного сотрудничества с ООН.

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