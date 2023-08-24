Лавров изложил генсеку ООН позицию России по зерновой сделке

Глава МИД России Сергей Лавров также подтвердил нацеленность Москвы на развитие взаимовыгодного сотрудничества с ООН.

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Москва готова вернуться к участию в зерновой сделке только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной. Об этом в беседе с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем «на полях» саммита БРИКС напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ подтвердил нацеленность Москвы на развитие взаимовыгодного сотрудничества с ООН.

При этом Лавров подчеркнул, что представители Секретариата всемирной организации должны строго следовать принципу беспристрастности международных должностных лиц, который закреплен Статьей 100 Устава ООН.

В ходе обращения к участникам саммита БРИКС 22 августа президент Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться к зерновой сделке только в случае реального выполнения обязательств перед российской стороной. Российский лидер напомнил, что страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи нуждающимся государствам.